Alto volume de chuvas é responsável pela interdição da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, nesta segunda (28)

Circulação de veículos acontece pela Serra Nova com Operação Comboio nos dois sentidos de forma revezada

ARTHUR FERRARI

A Concessionária Tamoios, responsável pela gestão da Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, anunciou que a Serra Antiga, que liga Caraguatatuba a São José dos Campos, está temporariamente interditada desde às 7h30 desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, devido ao alto volume de chuvas na região.

De acordo com a concessionária, o volume de chuva acumulado nas últimas 72h ultrapassou os 100 mm, causando o risco de queda de barreiras no trecho.

Os motoristas devem ficar atentos, pois o trânsito está fluindo com Operação Especial pela Serra Nova, onde há Operação Comboio com Pare e Siga, ora no sentido litoral, ora no sentido interior.

Vale ressaltar que, por determinação das autoridades, não é permitido trafegar pela Serra Nova em ambos os sentidos simultaneamente.

A liberação do fluxo para cada sentido ocorre mediante o volume de veículos. As equipes de sinalização estão posicionadas no km 64 (trecho de planalto) sentido litoral e no km 82 (trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova) no sentido São José dos Campos.

O Diário do Transporte segue acompanhando a interdição.

