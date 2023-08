Ações do projeto “Trem do Bem”, da Rumo, beneficiam mais de 12 mil pessoas pelo país com doações de alimentos e roupas

Iniciativa da companhia ferroviária também auxilia população com mutirões de limpeza, projetos de cultura e arte, além de ações recreativas e educacionais

VINICIUS DE OLIVEIRA

A empresa Rumo, atuante no segmento ferroviário do país, promove o projeto “Trem do Bem”, presente em múltiplos estados e que foca seus esforços em ações focadas no bem-estar social do público; nesta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, celebra-se o Dia Nacional do Voluntariado.

Nos últimos dois anos, a iniciativa estima que 12.889 pessoas foram beneficiadas, e para o restante 2023, mais três mil cidadãos recebarão apoio nos municípios de Americana (SP), Cubatão (SP), Rio Claro (SP) Corumbá (MS), Rondonópolis (MT), Rio Verde (GO), Curitiba (PR), Paranaguá (PR), Rio Negro (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR) e Cascavel (PR).

Dentre as atividades do grupo, estão a doação de alimentos e roupas, mutirões de limpeza, apoio a projetos de cultura e arte com investimentos em revitalização de espaços, além de ações recreativas e educacionais com crianças e adolescentes.

“O voluntariado vai muito além de um ato solidário e de amor ao próximo, é uma forma de exercer a cidadania na participação por um país com justiça social”, comenta a analista de ESG da Rumo, Lorrane Vitalino.

O “Trem do Bem” apoia também a ONG Educando Campeões, que promove aulas gratuitas de futebol, futsal, jiu-jitsu, basquete, vôlei, tênis de mesa e música para crianças e adolescentes de Rio Claro (SP).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte