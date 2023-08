Carro capota na Av. Indianápolis após perseguição policial, afetando circulação de linhas de ônibus municipais nestas segunda (28)

Coletivos que seguem sentido bairro utilizam faixa reversível entre a Alameda dos Tupinás e a Rua Campina da Taborda

A SPTrans informou que, por conta de um capotamento de veículo após uma perseguição policial na Av. Indianápolis na manhã desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, na altura do número 3000, desde as 8h30 seis linhas municipais no sentido bairro estão trafegando em faixa reversível na Av. Indianápolis sentido centro, entre a Alameda dos Tupinás e a Rua Campina da Taborda.

Confira as linhas com alterações:

477P/10 – Ipiranga – Rio Pequeno

5106/21 – Jd. Selma – Term. Água Espraiada

5106/31 – Jd. Selma – Metrô Ana Rosa

675A/10 – Pq. Sto. Antonio – Metrô São Judas

675I/10 – Term. João Dias – Metrô São Judas

875A/10 – Aeroporto – Perdizes

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte