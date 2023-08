Ramal Japeri, da SuperVia (RJ), tem alteração de circulação neste domingo (27) por ocorrência de sinalização

Problema ocorreu na região da estação Deodoro e afeta a circulação dos trens nas duas direções

LUANA COUTINHO

Uma ocorrência de sinalização registrada próximo à estação Deodoro, no Ramal Japeri da SuperVia, concessionária responsável pelos trens da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, afeta a circulação das composições neste domingo, 27 de agosto de 2023.

Os trens que seguem em direção à Central do Brasil não realizam parada nas estações Marechal Hermes, Prefeito Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. Os passageiros devem realizar a transferência em Madureira.

No sentido Japeri, as composições não prestam serviço na estação Oswaldo Cruz, sendo necessário fazer a transferência na estação Prefeito Bento Ribeiro, nos trens paradores para a Central do Brasil.

A concessionária informa também que, até o fim das operações deste domingo (27), são realizados serviços de manutenção da rede aérea do ramal, por essa razão, para seguir em direção aos terminais, os passageiros deverão trocar de trem na estação Mercadão de Madureira.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte