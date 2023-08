Linha Circular Princesa Isabel, de Novo Hamburgo (RS), muda itinerário a partir desta segunda-feira (28)

Alteração deixará trajeto mais rápido e atenderá mais passageiros

LUANA COUTINHO

A linha Circular Princesa Isabel vai ter seu itinerário alterado a partir desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023, para atender passageiros do condomínio Moradas da Rondônia e da escola Leonel Brizola, na cidade de Novo Hamburgo (RS).

O novo trajeto deixará a circulação da linha mais rápida e vai ampliar o atendimento de passageiros. A Diretoria de Transporte Público da cidade vai acrescentar mais três horários de partida à grade da linha. As novas saídas do bairro estão programadas para às 7h e às 17h30. Já o novo horário de saída do Centro está previsto para às 17h.

Confira os novos itinerário da linha:

Saindo do Centro: Avenida 1° de Março – Plataforma 1, Magalhães Calvet, Nicolau Becker, Nações Unidas, Castro Alves, 25 de Julho, 5 de Abril, 1° de Março – Plataforma 3, Flores da Cunha, Pedro Adams Filho, Antônio Roberto Kroeff, Marquês de Olinda, Santa Clara do Sul, Visconde de Cairú, Valmir Bernardes Ferreira, Arlindo Júlio Splinder, Carlos Walter Jung, Marquês de Olinda, Guia Lopes, Boleslau Casemiro Konarzewski, Rua Antônio Roberto Kroeff e Rua José Corrêa Filho.

Saindo do bairro: Rudolfo Reinaldo Terra, Alcina Pacheco Martins, Érico Veríssimo, Boleslau Casemiro Konarzewski, Guia Lopes, Pedro Adams Filho, Flores da Cunha, 1° de Março, Plataforma 2, Plataforma 1.

