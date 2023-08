Horário de atendimento da linha 6L02/10 é ampliado em dias úteis, na Zona Sul da capital paulista

Primeiras partidas serão antecipadas e últimas partidas prolongadas a partir desta segunda-feira (28)

LUANA COUTINHO

A SPTrans vai alterar o horário de atendimento da linha 6L02/10 – Jd. Eucaliptos – Term. Parelheiros, que atende a Zona Sul da capital paulista, a partir desta segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

Nos dias úteis, os horários das três primeiras partidas serão antecipados e as últimas partidas terão os horários prolongados, tanto no Jd. Eucaliptos quanto no Terminal Parelheiros.

Veja os novos horários:

6L02/10 – Jd. Eucaliptos – Term. Parelheiros



Jd. Eucaliptos

Primeira partida: das 5h30 para 5h

Última partida: das 22h para 23h

Term. Parelheiros

Primeira partida: das 6h15 para 5h50

Última partida: das 22h45 para 23h45

Luana Coutinho para o Diário do Transporte