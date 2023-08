Corredores de ônibus de Aracaju (SE) têm circulação liberada também para táxis, transporte escolar e veículos de serviços de emergência

Apenas a faixa da avenida Hermes Fontes é exclusiva para os coletivos

LUANA COUTINHO

Os corredores de ônibus de Aracaju (SE) começaram a funcionar no último dia 11 e além dos coletivos, as faixas de Beira Mar, Centro/Jardins e Augusto Franco permitem que táxis e veículos que prestam serviços de transporte escolar usem a via para deslocamento.

A circulação de veículos de emergência, como por exemplo as ambulâncias, também é permitida. Para utilizarem os corredores, os veículos devem ser regularizados pela SMTT (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito), no caso dos táxis e escolares, e estar devidamente caracterizados, no caso dos transportes de emergência.

Apenas o corredor que atende a Hermes Fonte é de uso exclusivo de ônibus, em tempo integral.

Nos corredores Beira Mar e Centro/Jardins, apenas os ônibus podem utilizar as faixas reservadas de segunda a sexta-feira, entre 6h e 9h e 16h e 19h.

O corredor Augusto Franco é exclusivo para os ônibus de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16 às 19h, nos trechos entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Gonçalo Rollemberg e entre a Gonçalo Rollemberg e a rua São Cristóvão.

Veículos de atendimento de emergência possuem prioridade no trânsito e livre circulação, estacionamento e parada, desde que devidamente identificados e em prestação do serviços.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte