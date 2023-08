Tarifa do transporte coletivo de Bento Gonçalves (RS) aumenta para R$ 6 a partir de 1º de setembro

Projeto de subsídio da prefeitura, caso aprovado na Câmara, manterá tarifa a R$ 5

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Bento Gonçalves, cidade com 120 mil habitantes no Rio Grande do Sul, publicou decreto de reajuste para a passagem do transporte coletivo urbano no Diário Oficial de quinta-feira, 24 de agosto de 2023.

Com a medida, a partir da próxima sexta-feira, 1º de setembro, andar de ônibus na cidade ficará R$ 1 mais caro, passando doas atuais R$ 5 para R$ 6.

A compra antecipada garante desconto de 10% no valor.

A prefeitura encaminhou proposta à Câmara de Vereadores para concessão de subsídio à passagem do transporte, mas não há prazo para votação da matéria.

O projeto de lei do Executivo pede o repasse de mais de R$ 2,2 milhões para evitar o aumento já autorizado.

Atualmente três empresas operam o transporte coletivo na cidade – Bento, Santo Antônio e Monte Belo do Sul.

O projeto que será votado na Câmara repete proposta similar aprovada em 2022, quando ocorreu o aumento que vigora atualmente.

TRANSPORTES SELETIVO E INTERDISTRITAL

A prefeitura reajustou a tarifa única do transporte seletivo para R$ 7,20 em outro decreto publicado na quinta (24).

Da mesma forma, foram reajustadas as passagens do transportes interdistritais, cujas linhas passam obrigatoriamente pelo terminal da Travessa Félix da Cunha, no centro da cidade.

Para o cálculo das tarifas interdistritais serão adotados os seguintes critérios:

I – para os trajetos compreendidos entre o terminal e o limite da zona urbana será cobrado o valor da tarifa única para o transporte coletivo urbano;

II – a partir do limite da zona urbana o valor da tarifa será o constante de cada tabela anexa.

As empresas que efetuam os serviços de transporte coletivo deverão afixar tabelas nos veículos, em local visível aos usuários.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes