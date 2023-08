SuperVia divulga alterações na operação do final de semana para atender público do Brasileirão e “Show do Século”, do DJ Alok

Trens extras irão auxiliar no transporte de passageiros em múltiplas estações

Neste sábado, 26 de agosto de 2023, a empresa SuperVia, operadora do sistema ferroviário do Rio de Janeiro, contará com composições extras e extensão de horário para auxiliar o transporte do público que irá ao “Show do Século”, do DJ Alok, na Praia de Copacabana.

Trens extras estarão à disposição nas estações Japeri, Santa Cruz e Saracuruna, das 15h às 18h. Na volta do show, coletivos adicionais atenderão os passageiros na estação Central do Brasil até 1h15 da manhã.

No cronograma do futebol, coletivos extras irão circular nas estações Japeri, Santa Cruz e Saracuruna no retorno do jogo entre Flamengo e Internacional, no sábado (26), partindo do ramal Maracanã.

Já no domingo (27), para a partida entre Botafogo e Bahia, trens extras irão operar nas estações Japeri, Santa Cruz e sentido Central do Brasil, com embarque na estação Olímpica do Engenho de Dentro.

A SuperVia também realizará serviços de manutenção, confira mais detalhes:

Sábado (26/08)

Ramal Santa Cruz

Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da via férrea entre as estações Benjamim do Monte e Paciência.

Ramal Japeri

Haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Nova Iguaçu e Queimados, durante todo o período da operação comercial.

Domingo (27/08)

Ramal Deodoro

Das 9h às 11h, haverá serviço de limpeza entre as estações Maracanã e Madureira. Neste período, trens com destino a Japeri e Santa Cruz não realizam parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Piedade. De acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros poderão realizar transferência nas estações Maracanã, Olímpica do Engenho de Dentro ou Quintino.

Das 8h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da linha férrea na Central do Brasil.

Ramal Japeri

Haverá serviço de manutenção programada da linha férrea e rede aérea em Nova Iguaçu, durante todo o período da operação comercial.

Ramal Belford Roxo

Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada entre as estações Triagem e Mercadão de Madureira. Neste período, os clientes vão precisar realizar transferência na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte