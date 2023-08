Prefeitura de Maceió (AL) faz alterações no trânsito e transporte para realização do IRONMAN 70,3 neste domingo (27)

Interdições viárias começam às 4h; liberação do tráfego de veículos está prevista para às 15h

ARTHUR FERRARI

Para a realização da etapa Maceió do IRONMAN 70.3, que acontece neste domingo, 27 de agosto de 2023, haverão alterações no trânsito e transporte da capital alagoana.

De acordo com a prefeitura, as interdições de trânsito necessárias para a realização do evento terão início às 4h, e o tráfego de veículos deve ser liberado às 15.

Por conta do evento, os tradicionais bloqueios para a Rua Aberta não serão realizados. Na ocasião, será interditado o trecho que vai desde o cruzamento das Avenidas Júlio Marques Luz e Álvaro Otacílio, na Jatiúca, até a rotatória da Braskem, no Pontal da Barra. Apenas as faixas no sentindo Marechal/Maceió serão utilizadas pelos competidores.

A orientação para quem vem do litoral sul e deseja seguir para o litoral norte é acessar a Avenida Assis Chateaubriand e virar à esquerda na Avenida Senador Rui Palmeira, saindo na Avenida Siqueira Campos, podendo seguir para o destino planejado.

Já quem sai da parte alta e precisa acessar a região da Jatiúca poderá percorrer a Rua Buarque de Macedo, Avenida Walter Ananias, ruas Epaminondas Gracindo, Jangadeiros Alagoanos, Engenheiro Mário de Gusmão e Professora Hígia Vasconcelos.

Confira as alterações nas linhas de ônibus que circulam pela região:

A linha 402 – Circular II e outras que transitam no sentido Pontal – Jatiúca deverão desviar o percurso após a Avenida Vieira Perdigão pelas ruas Santos Pacheco, Barão de Penedo, Barão de Anadia, Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, do Imperador, Travessa Sete de Setembro, ruas Marechal Roberto Ferreira, Sargento Benevides, Sete de Setembro, Buarque de Macedo, Avenida Walter Ananias, seguindo seu itinerário normal até a Avenida Professor Sandoval Arroxelas, onde deverá desviar o itinerário pelas ruas Valdo Omena, General João Saleiro Pitão, Doutor Pompeu Sarmento, Doutor Noel Nutels, Avenida Júlio Marques Luz, Rua Manoel Ribeiro da Rocha e, seguindo Av. Dr. Antônio Gomes de Barros com seu trajeto normal.

As linhas 613 –Vergel/ Ponta Verde (Avenida), 614 – Joaquim Leão/Ponta Verde, 700 – Gruta/Ponta Verde, 703 – Benedito Bentes/Ponta Verde, 706 – Eustáquio Gomes/Ponta Verde, 708 – Cruz das Almas/Ponta Verde (Rodoviária) e 727 – Eustaquio Gomes – Village/Ponta Verde (via Marília Mendonça) que transitam no sentido Pajuçara – Jatiúca, desviarão o percurso após a Avenida Engenheiro Mário de Gusmão, pelas ruas Doutor Pompeu Sarmento e Doutor Noel Nutels, seguindo pela Avenida Deputado José Lages com seu itinerário normal.

As linhas 223 – Ipioca/Vergel (Mercado) e 504 – Pontal/São Jorge (Ponta Verde) que transitam no sentido Pajuçara – Jatiúca desviarão o itinerário após a Rua Engenheiro Mário de Gusmão, pelas Ruas Doutor Pompeu Sarmento, Doutor Noel Nutels e, seguirão seus itinerários normais a partir da Avenida Doutor Júlio Marques Luz (Av. Jatiúca).

A linha 504 – Pontal-São Jorge (Ponta Verde) e as demais que transitam pela Rua Barão de Anadia para a Avenida da Paz no sentido Pajuçara – Jatiúca desviarão o itinerário após a Rua Barão de Anadia pela Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, Rua do Imperador, Rua Marechal Roberto Ferreira, Rua Sargento Benevides, Rua Sete de Setembro, Rua Buarque de Macedo, Avenida Walter Ananias, Rua Epaminondas Gracindo, Avenida Engenheiro Mário de Gusmão, pela Rua Doutor Pompeu Sarmento, Rua Doutor Noel Nutels e seguirá itinerário normal a partir da Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros (Av. Amélia Rosa), conforme o seu percurso original de acordo com seu destino.

As linhas 712 – Santos Dumont/Ponta Verde, 707 – Graciliano Ramos/Ponta Verde, 714 – Rio Novo/Ponta Verde,717 – Village II/Ponta Verde e 727 – Eustaquio Gomes – Village/Ponta Verde (via Marília Mendonça), que transitam no sentido Pajuçara – Jatiúca deverão desviar o percurso, após o Sesc Poço, pela Avenida Walter Ananias, Rua Epaminondas Gracindo, Rua Engenheiro Mário de Gusmão, pela Rua Doutor Pompeu Sarmento, Rua Doutor Noel Nutels, Avenida Júlio Marques Luz, Rua Manoel Ribeiro da Rocha, Avenida Engenheiro Paulo Brandão de Nogueira, Rua Professor Dilermando Reis e seguindo pela Avenida João Davino com o seu itinerário normal.

As linhas 703 – Benedito Bentes/Ponta Verde (Gruta/Ouro Preto), deverá acessar a Rua Buarque de Macedo após a Avenida Deputado Humberto Mendes, seguindo pela Avenida Walter Ananias, Rua Epaminondas Gracindo, Rua Engenheiro Mário de Gusmão, pela Rua Doutor Pompeu Sarmento, Rua Doutor Noel Nutels, seguindo pela Rua Deputado José Lages com seu itinerário normal.

A linha 712 – Santos Dumont/Ponta Verde deverá acessar a Rua Buarque de Macedo após a Avenida Deputado Humberto Mendes, seguindo pela Avenida Walter Ananias, Rua Epaminondas Gracindo, Rua Engenheiro Mário de Gusmão, pela Rua Doutor Pompeu Sarmento, Rua Doutor Noel Nutels, Avenida Júlio Marques Luz, Rua Manoel Ribeiro da Rocha, Avenida Engenheiro Paulo Brandão de Nogueira, Rua Professor Dilermando Reis, seguindo pela Avenida João Davino com o seu itinerário normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte