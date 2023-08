Empresa da Bahia compra ônibus de dois andares com sala de estar e até cafeteira para os passageiros, em um dos modelos de chassis com motor mais potentes do mercado

É a terceira unidade do Paradiso 1800 DD, da Marcopolo, adquirida pela Serviloc

ADAMO BAZANI

Imagine um ambiente de requinte, com sala de estar, cafeteira, equipamentos multimídia para entretimento, belas poltronas com direito a apoio para descansar as pernas e uma iluminação preparada para proporcionar um relaxamento visual.

Não, não é um apartamento de luxo. É um ônibus mesmo.

Neste sábado, 26 de agosto de 2023, a Marcopolo divulgou a venda de mais um ônibus Paradiso 1800 DD, da oitava geração para a empresa Serviloc Locação de Veículos, com sede em Paulo Afonso (BA) e filial em Aracaju (SE).

É a terceira unidade desta geração, a mais recente em produção, adquirida pela empresa desde o ano passado.

O novo veículo possui 64 lugares em poltronas semileito, tomadas USB, geladeira, entre outros itens de conforto.

O espaço com sofás laterais e mesa, que pode servir de sala de estar, de reuniões, escritório, sala de aula ou redação jornalística.

O ar-condicionado tem saída individual para controle de cada passageiro.

Uma carroceria com este padrão de luxo tem 15 metros de comprimento e foi implementada num dos chassis com motores mais potentes do mercado atualmente: o Volvo B510R, com tecnologia Euro 6, que pode reduzir as emissões de poluentes em cerca de 75% em comparação ao padrão que vigorou até dezembro do ano passado.

São quatro eixos conforme determina a legislação para veículos deste porte.

O novo motor é de 13 litros e entrega 510 cavalos, com tecnologia Common Rail, que consegue maior pressão de injeção de combustível, permitindo, segundo a Volvo, melhor queima de combustível, gerando maior eficiência energética.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes