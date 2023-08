Blumenau (SC) altera rotas de linhas do transporte coletivo a partir deste sábado (26)

Prefeitura da cidade catarinense informa que mudanças acontecem por causa das obras de concretagem na ponte do Centro

ALEXANDRE PELEGI

A partir das 07h00 deste sábado, 26 de agosto de 2023, as linhas 501 (Bom Retiro) e 401 (Emílio Talmann) farão desvio pela Rua Floriano Peixoto em Blumenau (SC).

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), informa que a alteração no transporte coletivo se dá devido às obras de concretagem na ponte do Centro, e seguem até as 07h00 da segunda-feira (28).

Já a linha 120 (Jardim Germânico) faz desvio desde o fim da tarde de sexta-feira (25), na altura do número 565 da Rua Botuverá, pela Rua Ucrânia. A mudança de traçado acontece por conta de obras que ocorrem no local e segue até o fim dos serviços.

Outra linha com modificação de rota é a 505 (Itapuí/Engenheiro Odebrecht), que segue até um ponto antes do ponto final por conta de obras que acontecem próximo ao posto de saúde local. O desvio permanece até o fim das obras.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes