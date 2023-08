A partir deste sábado (26), linhas de ônibus de Caraguatatuba (SP) têm ajustes nos horários de atendimento

Alterações foram feitas em linhas com menor demanda de passageiros e no entrepico

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Caraguatatuba (SP) vai reajustar os intervalos de 12 linhas de ônibus, a partir deste sábado, 26 de agosto de 2023.

As mudanças serão feitas nos horários de menor movimento, chamado de entrepico, e nas linhas com baixa ou nenhuma demanda de passageiros. Nos horários de pico da manhã e noite não haverá nenhuma alteração.

Confira as mudanças:

Linhas 100 – Tinga Olaria, 102 – Morro do algodão via Pontal/Golfinho, 103 – Morro do Algodão, 104 – Pegorelli UPA Sul, 105 – Pegorelli via Perequê Mirim, 108 – Jaraguá Direto, 109 – Vapapesca, 112 – Golfinho, 116 – Vapapesca Praias e 117 – Jaraguá Praias.

A Linha 406 – Jaraguazinho via Hospital Regional, que atende do Jaraguazinho até o Hospital Regional, funcionará apenas nos dias úteis, tendo em vista que, conforme controle do sistema de bilhetagem operacional, a demanda de passageiros dessa linha foi identificada apenas para os dias de funcionamento da Secretaria de Saúde, localizada no bairro Jaraguazinho.

A Linha 306 Tabatinga via Massaguaçu, nos horários com menor movimento de passageiros (entrepico), passará a operar com intervalo de 30 minutos entre as viagens.

Os usuários podem consultar as mudanças no site da prefeitura e no aplicativo CITTAMOBI.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte