Operação especial de transporte atende público que vai ao Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista (BA)

Festa acontece entre esta sexta (25) e domingo (27)

ARTHUR FERRARI

Procurando atender o público que vai ao o Festival de Inverno Bahia (FIB) entre esta sexta, 25 de agosto de 2023, e domingo (27), a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Vitória da Conquista (BA) organizou um esquema especial de transporte coletivo para as noites de evento.

De acordo com a Semob, uma linha especial entre o centro e o local do evento será disponibilizada. O itinerário começa a atender os usuários a partir das 19h, saindo do Centro, e a partir das 19h15, saindo do Parque de Exposições.

O último ônibus de retorno sai do Centro às 21h45 e da Exposição às 21h30.

Confira os horários da linha especial:

Já as linhas especiais que sairão do Parque de Exposições para os bairros terão veículos às 2h da manhã na sexta-feira (25), às 4h, no sábado (26), e às 2h no domingo (27).

Veja os horários:

Data Linhas Especiais Frota Operação 25/08/2023 (Sexta-feira) Especial Exposição/ Conquista VI 01 veículo Operação Exposição/Bairro , às 02h00min Especial Exposição /Patagônia 01 veículo Especial Exposição/ Nova Cidade 01 veículo Especial Exposição/ Miro Cairo 01 veículo 26/08/2023 (Sábado) Especial Exposição/ Conquista VI 01 veículo Operação Exposição/Bairro , às 04h00min Especial Exposição /Patagônia 01 veículo Especial Exposição/ Nova Cidade 01 veículo Especial Exposição/ Miro Cairo 01 veículo 27/08/2023 (Domingo) Especial Exposição/ Conquista VI 01 veículo Operação Exposição/Bairro , às 02h00min Especial Exposição /Patagônia 01 veículo Especial Exposição/ Nova Cidade 01 veículo Especial Exposição/ Miro Cairo 01 veículo

Confira o itinerário das linhas especiais com destino aos bairros Urbis VI, Patagônia, Nova Cidade e Miro Cairo:

Especial Urbis VI: Rua Tertuliano Sales, Rua da Granja, Av. Rosa Cruz, Av. Jorge Teixeira, Av. Luís Eduardo Magalhães, Explanada do Parque (av. central), Av. sétima, Av. Juracy Magalhães, Vila Bonita, Urbis VI.

Especial Patagônia: Rua Tertuliano Sales, Rua da Granja, Rua Siqueira Campos, Av. Otavio Santos, Av. Bartolomeu de Gusmão, Rua. Equador, Av. Integração, Av. Maranhão, Av. Frei Benjamim, Rodoviária, Hospital de Base.

Especial Nova Cidade: Rua Tertuliano Sales, Rua da Granja, Av. Jorge Teixeira, Av. Luís Eduardo Magalhães, Av. Presidente Vargas, Rua Paulino Fonseca, Rua Monte castelo, Av. São Geraldo, Rua Maria Viana Leal, Rua Paulino Santos, Rua Democrata, Rua Plácido de Castro, Av. Crescêncio Silveira.

Especial Miro Cairo: Rua Tertuliano Sales, Rua da Granja, Rua Siqueira Campos, Av. Régis Pacheco, Av. Integração, Av. Pará, Rua Feira de Santana, Av. Sérgio Vieira de Mello (IFBA), Bairro Sobradinho (Rua A), Av. Brumado, Miro Cairo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte