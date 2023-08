VÍDEO: Passageiros “surfam” em trem da SuperVia nesta sexta (25), na Baixada Fluminense (RJ)

Caso ocorreu na região da estação Vila Inhomirim

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, um vídeo repercutido nas redes sociais mostra mais de dez pessoas sobre dois carros (vagões) da SuperVia na região do ramal Vila Inhomirim, na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Parte dos passageiros estão deitados no teto do coletivo e outros indivíduos se penduram nas janelas.

A publicação não especifica a data exata do caso.

O Diário do Transporte entrou em contato com a concessionária SuperVia para mais detalhes sobre a ocorrência.

A empresa comunicou que “segue preocupada e consternada com esses casos que colocam em risco a vida das pessoas, assim como prejudicam a operação ferroviária. A empresa tem como premissa que a Segurança é inegociável e que é extremamente importante que passageiros e pedestres respeitem as normas de segurança aplicadas ao sistema ferroviário. A empresa realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre segurança, dentro e fora da empresa, para todos.

Vale destacar ainda que, no caso do transporte por trens, há no Código Penal, no artigo 260, incisos I a IV, do Capítulo II (“Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos”), uma previsão específica de crime para quem atua em linha de “impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro”, com a intenção de causar desastre ferroviário, prevendo-se, portanto, pena de reclusão de 2 a 5 anos, e multa. Por outro lado, se do fato resultar efetivamente o desastre ferroviário, o tipo penal será qualificado, portanto, com uma pena maior, qual seja, reclusão de 4 a 12 anos, e multa”.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte