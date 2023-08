Trasurc tem novo posto de atendimento no Terminal BRT Satélite Íris, em Campinas (SP)

Passageiros podem comprar passagens de ônibus por QR Code e realizar recargas de bilhete Único Comum, Escolar e Universitário

LUANA COUTINHO

Nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, a Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas), responsável pela gestão do sistema de bilhetagem eletrônica da cidade, completa 36 anos e em comemoração à data, vai inaugurar um novo ponto de atendimento na região do Satélite Íris.

O novo posto começa a funcionar na próxima semana e fica dentro do Terminal BRT Satélite Íris, localizado na avenida John Boyd Dunlop, 7.310. Os usuários poderão comprar passagens por QR Code e fazer recargas do Bilhete Único Comum, Escolar e Universitário diariamente, das 6h às 23h.

A Transurc controla as gratuidades no transporte municipal e a integração, que permite aos usuários do transporte coletivo realizar até três viagens pagando apenas uma tarifa.

Uma equipe técnica desenvolve softwares específicos para as necessidades do transporte coletivo de Campinas, como compra pela internet, sistema de operação para a rede credenciada, aplicativo para consulta de horários das linhas e localização dos ônibus, biometria facial e, mais recentemente, sistemas para autoatendimento para compra de créditos.

Os passageiros são atendidos em dez terminais da cidade: Central (com dois locais de atendimento, sendo um interno e outro externo), Metropolitano, Barão Geraldo, Campo Grande, Ouro Verde, Mercado, Vila União, Vida Nova, Padre Anchieta e o novo posto, Satélite Iris.

Também há o atendimento na sede, localizada na rua Onze de Agosto, 757, no Centro, e os usuários do transporte coletivo urbano ainda podem utilizar um dos mais de 250 estabelecimentos que fazem parte da rede credenciada Transurc e ficam nos mais diversos pontos da cidade.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte