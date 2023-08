Reformas na Estação Tubo Carlos Gomes, em Curitiba (PR), começam neste domingo (27)

Governo do Paraná liberou cerca de R$ 700 mil para realização das obras

VINICIUS DE OLIVEIRA

No último dia 17 de agosto de 2023, a URBS (Urbanização de Curitiba S.A.) assinou a Ordem de Serviço para a realização de reforma e ampliação da Estação Tubo Carlos Gomes, localizada na Rua Lourenço Pinto, 190, na capital paranaense.

As obras terão um investimento de R$ 699.111,98, valor este que foi liberado pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP.

A estação serve como ponto final para embarque e desembarque de passageiros da linha F02 – Curitiba/Fazenda Rio Grande.

Pelo contrato assinado, estima-se que as obras tenham início já neste domingo (27), com um prazo máximo de 120 dias para serem entregues.

A reforma irá beneficiar mais de 2.700 pessoas que utilizam a plataforma.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte