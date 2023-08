Prefeito Eduardo Paes repassa R$ 194 milhões para operação do VLT do Centro do Rio de Janeiro

Documento foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro nesta sexta (25)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, o Diário Oficial do Rio de Janeiro informou que o prefeito Eduardo Paes liberou um crédito suplementar de R$ 194 milhões para a operação do VLT no centro da capital carioca.

O valor foi aberto em favor da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental.

O documento detalha que o crédito será destinado a Parceria Público-Privada (PPP) responsável pelo sistema de transporte.

Confira o documento publicado no Diário Oficial:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte