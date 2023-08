Porto Velho (RO) tem horários de ônibus estendidos para atender público que vai à Expovel até domingo (27)

Iniciado na última quarta (23), evento conta com shows gratuitos

ARTHUR FERRARI

O público que vai à Expovel (Exposição Agropecuária de Porto Velho), em Porto Velho (RO), que teve início na última quarta, 23 de agosto de 2023, e chega ao fim neste domingo (27), podem contar com horários estendidos do transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), realizou mudanças no trânsito nas imediações do Parque dos Tanques, onde acontece o evento, determinando à concessionária responsável pela operação do transporte coletivo que colocasse ônibus em horários estendidos.

“A Expovel é um evento grandioso e esse ano, com os shows gratuitos, vai atrair ainda mais pessoas e estamos promovendo ações para garantir transporte coletivo para atender à demanda de passageiros, especialmente em horário estendido, para levar de volta as pessoas às suas casas”, explica o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

Os coletivos que atendem as linhas especiais saem do Parque dos Tanques entre 1h30 e 2h, com sentido aos bairros das zonas Leste, Sul e Norte da cidade.

As linhas contempladas são as do Ulisses Guimarães, Mariana, Jardim Santana, Orgulho do Madeira, Cristal da Calama, Guajará, 04 de Janeiro, Morar Melhor, Novo Horizonte, Cohab, Norte Sul e Cidade Nova.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte