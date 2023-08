Porto Alegre (RS) já oferece quatro meios de consulta para informações sobre linhas do transporte coletivo municipal

Recursos fazem parte do programa Mais Transporte, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

A prefeitura de Porto Alegre (RS), por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), anunciou que está qualificando o serviço de consulta das linhas de ônibus do transporte coletivo municipal.

Atualmente os usuários do sistema têm três aplicativos à disposição para que horários e itinerários sejam consultados, e um quarto estará funcionando nos próximos dias, diz a prefeitura.

Passageiros podem fazer consultas sobre os serviços através do site “linhas.eptc.com.br” e nos aplicativos para dispositivos móveis 156, Cittamobi e Moovit.

“O incremento dos aplicativos e consulta pelo site fazem parte do pacote de melhorias do programa Mais Transporte que ajudam a qualificar o serviço para os usuários”, explica o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Junior.

Vale lembrar que ainda em julho de 2023, a prefeitura da capital do Rio Grande do Sul convênios diretos com os aplicativos Cittamobi e Moovit, e recentemente o mesmo convênio foi realizado com o aplicativo Lá Vem o Ônibus, presente somente para o sistema Android. “O app ainda passará pelas integrações de dados do GPS dos ônibus efetivadas pela Gerência de Desenvolvimento e Inovação da EPTC e estará disponível em breve”, ressalta a administração municipal

“É importante que os usuários utilizem essas ferramentas, pois ajudam na comunicação instantânea e viabilizam a continuação de um serviço personalizado”, comenta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte