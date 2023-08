Polícia investiga morte de homem após discussão dentro da estação da Luz do Metrô

Rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu

ADAMO BAZANI

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem de 30 anos após uma discussão que ocorreu dentro da estação da Luz, da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo.

O caso aconteceu na segunda-feira, 21 de agosto de 2023, mas veio à tona nesta sexta-feira (25).

Testemunhas dizem que o rapaz tinha discutido com um homem na estação que, após a agressão, fugiu.

O homem ferido foi atendido pelos seguranças do Metrô e chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, na região central.

Na quarta-feira (23), o rapaz faleceu.

A Polícia ainda investiga as motivações. Ninguém foi preso ainda.

Por meio de nota, o Metrô confirma o atendimento ao homem.

No dia 21/08, por volta das 16h30, na estação Luz da Linha 1-Azul, os agentes do Metrô foram chamados para atender uma pessoa que tinha sido agredida. Os agentes levaram a vítima para atendimento no PS mais próximo. As imagens só são liberadas para autoridades policiais.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirma a morte e diz que as investigações estão sendo realizadas.

A Polícia Civil investiga a morte de um rapaz, de 30 anos, após uma discussão com um homem na Estação da Luz, na última segunda-feira (21). A vítima foi encontrada e socorrida à Santa Casa de Misericórdia por seguranças do Metrô. Na quarta-feira (23), a polícia foi informada que o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O caso é investigado pela Delegacia do Metropolitano (Delpom), que requisitou imagens de câmeras de segurança do local e trabalha para esclarecer os fatos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes