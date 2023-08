Linhas 3903-10 e 2709-31 são desviadas pela SPTrans na Av. Nicolau Jacinto, em Artur Alvim, nesta sexta (25)

Gerenciadora diz que interferência viária é responsável por afetar a circulação dos coletivos no local

ARTHUR FERRARI

Uma interferência viária desvia as linhas 3903-10 Jd. Vila Nova/Penha e 2709-31 Metrô Patriarca/Vl. União na Avenida Nicolau Jacinto com a Rua Rio Mearim, em Artur Alvim, na capital paulista.

Os desvios acontecem desde às 10h.

O Diário do transporte procurou a SPTrans para obter mais informações e aguarda.

Veja a nota da gerenciadora:

A SPTrans informa que as linhas 3903/10 Jd. Vl. Nova – Penha e 2709/31 Metrô Patriarca – Vl. União estão sendo desviadas em ambos os sentidos desde as 10h desta sexta-feira (25) em razão de interferência na Av. Nicolau Jacinto com a Rua Rio Mearim, no Jardim Artur Alvim, Zona Leste.

Desvio no sentido centro: Normal até a R. Juazeiro do Norte, Rua Rio Mearim, Rua Penedo, Rua Arroio Teixeira e Av. Calim Eid, prosseguindo normal.

Desvio no sentido bairro: Normal até a Rua S. Severo, Av. Calim Eid e Rua dos Continentes, prosseguindo normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte