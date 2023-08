Linha de ônibus 431 volta a circular em Petrópolis (RJ), atendendo demanda da comunidade

Itinerários funciona de segunda à sábado, com 17 horários partindo do bairro e centro

A linha 431, que atende a região de Pedro Ivo – no Morin, voltou a circular na última quarta-feira, 23 de agosto de 2023.

De acordo com a prefeitura, a retomada do serviço foi um pedido da comunidade local. São 17 horários, saindo do bairro e do Centro, de segunda-feira a sábado.

“Na segunda-feira também retornamos com o ônibus na Rua João Balter, que foi retirado da comunidade pelo governo anterior sem nenhum tipo de justificativa.”, diz o prefeito Rubens Bomtempo.

Além do retorno do serviço 431, alinha 321 teve seu itinerário estendido em 100 metros na rua Edson Carlos de Souza.

“Com a chegada de mais um ônibus foi possível retornar com a linha 431 na Pedro Ivo. Temos um acordo firmado na justiça, com anuência do Ministério Público, onde as empresas se comprometem a renovar e reforçar a frota. Estamos fiscalizando”, explica o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Thiago Damaceno.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte