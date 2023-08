Governo do Rio de Janeiro promete licitação para reativar traçado original do Bonde de Santa Teresa

Proposta é fortalecer o sistema, com reforma da oficina de manutenção e contratação de motorneiros

ALEXANDRE PELEGI

O tradicional Bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, voltará a seu trajeto original.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), anunciou nesta sexta-feira, 25 de agosto de 2023, um pacote de medidas para revitalizar e modernizar a operação dos bondes.

A Central Logística, órgão da secretaria responsável pela operação do sistema, deve lançar, ainda neste semestre, a licitação para reativar os ramais Paula Mattos e Silvestre.

“Desativado há mais de dez anos, o ramal Paula Mattos receberá atenção especial para garantir a segurança e a qualidade do serviço oferecido aos cariocas e visitantes”, informa nota do governo do Rio.

A estação Silvestre, inoperante há quase duas décadas, permitirá a integração com o Trem do Corcovado, tornando a experiência de viagem mais abrangente e acessível.

Para o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores de Santa Teresa e de todos aqueles que utilizam o bonde. “A definição sobre o futuro desse sistema já era uma determinação do governador e não mediremos esforços para realizar as ações necessárias para sua recuperação, reforçando o compromisso em preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade do Rio”, disse Reis.

O pacote de medidas inclui a modernização das instalações da oficina de manutenção dos bondes, garantindo maior eficiência na operação. Todos os bondes terão GPS, o que possibilitará à Setram, por meio da Central Logística, aprimorar o aproveitamento das informações do sistema, para facilitar a vida do usuário.

O equipamento vai permitir a identificação de ocorrências que necessitem manutenção imediata, além do acompanhamento em tempo real do trajeto dos bondes.

O objetivo é elevar a qualidade da experiência dos passageiros, com a melhoria da eficiência do serviço.

O presidente da Central Logística, Fabrício Abílio, conta que o governo está avançando com outras iniciativas para fortalecer ainda mais o serviço, o que inclui a contratação de motorneiros e a implementação da venda de bilhetes por meio de ticketerias modernas. “Nosso objetivo é elevar a experiência dos passageiros a um novo patamar, aumentando a eficiência da operação“, destacou.

Além de impulsionar o turismo local, a revitalização do sistema vai fomentar o crescimento econômico e o fortalecimento social da região, gerando empregos. A expectativa é que sejam criados cerca de 500 postos de trabalho diretos e indiretos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes