Volvo adota diesel renovável R5 da Petrobras para os abastecimentos de fábrica

Combustível está sendo usado em todas as atividades que demandam diesel dentro de seu complexo industrial de Curitiba (PR), onde produz caminhões e chassis de ônibus

A Volvo informou nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, que se tornou a primeira montadora do país a adotar o diesel renovável R5 da Petrobras para os abastecimentos de fábrica.

Segundo a fabricante de veículos pesados, em nota, o diesel R é produzido por coprocessamento de diesel mineral com óleo vegetal, que pode variar de 5% (R5) até 10% (R10). Com a medida, a fábrica de Volvo reduzirá em 400 toneladas suas emissões anuais de CO2.

“Este é mais um passo em nosso compromisso com a transição energética para a descarbonização nos transportes”, disse o diretor de estratégia de produto caminhões da Volvo, Alan Holzmann.

Assim, de acordo com a empresa, todo o consumo da fábrica de Curitiba passa a ser com este novo combustível, desde o primeiro abastecimento do tanque dos veículos que saem da linha de produção, passando por todo o trabalho nas pistas de testes, até outras tarefas e avaliações feitas em laboratório.

O combustível utilizado na fábrica da Volvo é produzido pela Petrobras, na refinaria de Araucária (PR), e distribuído pela Ipiranga.

Em 2022, a Volvo utilizou aproximadamente três milhões de litros de diesel em suas operações internas. Cálculos mostram que a adoção do R5 dentro da planta trará uma significativa redução nas emissões industriais.

“A cada 10m3 de diesel R5 consumidos há redução de uma tonelada de gases que provocam o efeito estufa”, completou, segundo a nota, o diretor de projetos e inovação industrial da Volvo, destaca Guilherme Malucelli.

Alternativa sustentável

O novo combustível é uma alternativa sustentável no ciclo diesel.

“Estamos atendendo às demandas dos clientes e da sociedade por produtos de menor impacto ambiental. O coprocessamento de diesel mineral com matéria-prima de origem renovável tem se mostrado um caminho viável, que irá contribuir para um mercado ambientalmente mais sustentável e para a transição energética”, afirma o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.

“Uma grande vantagem é que o novo combustível pode ser misturado ao diesel convencional em diferentes proporções sem a necessidade de adaptações nos motores. Também não é necessário alterar nada na cadeia logística de distribuição ou nos processos de armazenamento”, assegura Holzmann. “O diesel renovável R5 é uma excelente alternativa para redução de emissões da frota de caminhões já em circulação no país. Recomendamos seu uso a todos os transportadores”, afirma o diretor da Volvo.

O diesel com conteúdo renovável produzido pela Petrobras está disponível no mercado. Em 2023, a empresa ampliará em aproximadamente 150% sua capacidade de produção do diesel R5 na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária. A utilização desta capacidade dependerá das condições de mercado.

Metas ambiciosas

A Volvo ainda diz que tem metas ambiciosas globalmente na área ambiental.

O objetivo, de acordo com a nota da montadora, é reduzir em 50% as emissões de CO2 nos veículos ofertados pela marca até 2030 e em 100% até 2040. A contribuição para um transporte comercial sustentável também passa pelas operações industriais em todo o mundo, que gradativamente vêm diminuindo o nível de emissões, como está ocorrendo no Brasil. Na Europa, a marca já tem fábricas totalmente livres de CO2, como em Skövde (Suécia) e Ghent (Bélgica).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes