VÍDEO: Trem da SuperVia descarrila próximo à Estação Bento Ribeiro e operação é afetada nesta quinta (24), no Rio de janeiro

Composição seguia para manutenção e estava vazia; Incidente causou avaria dos trilhos

ARTHUR FERRARI

Um trem da SuperVia descarrilou próximo à Estação Bento Ribeiro nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, quando seguia para a oficina de manutenção.

De acordo com a concessionária em nota, a composição de oito vagões, que estava sem passageiros, descarrilou por volta das 9h50, afetando o ramal Santa Cruz, interligado com Deodoro, que opera com intervalo de 40 minutos.

Técnicos da empresa atuam para normalizar a operação.

Nas imagens é possível notar que o incidente causou a avaria dos trilhos na região.

Por meio das redes sociais, a Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) disse que vai investigar as circunstâncias da ocorrência.

Veja um vídeo:

Fotos:

Veja o texto da publicação da Agetransp:

A Agetransp apura as circunstâncias de uma ocorrência com um trem, que não transportava passageiros, na altura da estação ferroviária Bento Ribeiro, na manhã desta quinta-feira (24). O ramal Santa Cruz opera com intervalos irregulares.

Veja a nota da SuperVia:

Por volta das 9h50 de hoje (24/08), houve uma ocorrência com um trem de serviço (sem passageiros) nas proximidades da estação Bento Ribeiro. Neste momento, o ramal Santa Cruz, interligado com o Deodoro, opera com intervalo de 40 minutos. Alguns trens também podem aguardar ordem de circulação. Técnicos da SuperVia atuam no local para os reparos necessários e investigar o ocorrido.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte