Viação Catedral renova frota com 100 novos ônibus Marcopolo Paradiso G8 1800 DD

Viação Catedral, operadora de transportes de Brasília/DF, está renovando a sua frota com 100 novos ônibus Marcopolo Paradiso G8 1800 DD. Os veículos, que serão entregues pelo representante Topline, consolidam o sucesso e a preferência dos passageiros pelos ônibus da Geração 8.

“A Catedral foi uma das primeiras empresas a adquirir modelos G8. Foram 54, em dezembro de 2021, depois 15, em maio deste ano, e agora mais 100 unidades. Essa preferência demonstra as vantagens e benefícios que os modelos proporcionam tanto para os operadores, quanto para os passageiros”, comenta Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais MI e Marketing da Marcopolo.

Os 100 Paradiso G8 1800 DD adquiridos possuem chassis Volvo, 14 e 15 metros de comprimento e seis diferentes configurações 6×2 e 8×2, com capacidade para entre 32 passageiros, em poltronas cama e leito nos pisos superior e inferior, até 68 passageiros, em poltronas semileito nos dois pisos.

Os veículos serão entregues entre os meses de novembro deste ano e fevereiro de 2024 e utilizados em linhas de São Paulo, Goiânia, Brasília e para toda a região Nordeste. Os modelos com 15 metros de comprimento contam com capacidade para 32 e 68 passageiros nas versões com poltronas leito-cama Hiper Soft e semileito Super Soft, respectivamente, com USB em todas as poltronas, sanitário, geladeira com bebedouro e preparação para sistema de áudio e vídeo e streaming para entretenimento a bordo e sistema de ar-condicionado Valeo com defroster na cabine do motorista, com ventilação/refrigeração. Os veículos são equipados ainda com elevador, parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico e bagageiro.

As unidades com 14 metros de comprimento contam com capacidade para 43 e 60 passageiros nas versões com poltronas leito Hiper Soft e semileito Super Soft, respectivamente, com USB em todas as poltronas, sanitário, geladeira com bebedouro e preparação para sistema de áudio e vídeo e streaming para entretenimento a bordo e sistema de ar-condicionado Valeo com defroster na cabine do motorista, com ventilação/refrigeração. Possuem elevador, parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico e bagageiro.

A Catedral possui linhas que ligam as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, como de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte, São Paulo para Goiânia, em Goiás, e Brasília, no Distrito Federal, para Barreiras, na Bahia, entre outras.