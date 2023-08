Trens da SuperVia que atendem o ramal Santa Cruz, no Rio de Janeiro, operam com intervalo médio de vinte minutos no horário de pico desta tarde de quinta-feira (24)

Alteração na circulação das composições é reflexo de um descarrilamento ocorrido nesta manhã

LUANA COUTINHO

Por volta das 9h50 da manhã desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, um trem da SuperVia descarrilou próximo à estação Bento Ribeiro e afetou as operações do ramal Santa Cruz, como informou o Diário do Transporte:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/24/video-trem-da-supervia-descarrila-proximo-a-estacao-bento-ribeiro-e-operacao-e-afetada-nesta-quinta-24-no-rio-de-janeiro/

A concessionária informou que durante o horário de pico da tarde desta quinta-feira (24), os passageiros que utilizam o ramal Santa Cruz deverão trocar de composição na estação Deodoro, para seguir viagem em direção aos terminais Central do Brasil e Santa Cruz. Não será preciso trocar de plataforma.

Em razão do descarrilamento ocorrido nesta manhã, o intervalo médio entre os trens do ramal Santa Cruz será de 20 minutos, com possíveis paradas ao longo do trajeto.

De acordo com a SuperVia, os técnicos continuam trabalhando no local do descarrilamento para normalizar as operações.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte