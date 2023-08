Propostas para concessão de espaços comerciais na Linha 3-Vermelha serão analisadas pelo Metrô na próxima quinta (31)

Área total a ser concedida é de quase 2 mil metros quadrados em 16 das 18 estações

ARTHUR FERRARI

Na próxima quinta-feira, 31 de agosto de 2023, o Metrô de São Paulo vai tomar conhecimento das propostas para a concessão de espaços comerciais em 16 das 18 estações da Linha 3-Vermelha, um dos principais terminais de transporte sobre trilhos, que conecta as zonas leste, oeste e central da capital.

De acordo com o Metrô, a área total a ser concedida abrange 1.908,69 metros quadrados. A empresa vencedora da licitação terá o direito de explorar comercialmente esses espaços ao longo de um período de 30 anos. A medida visa não apenas gerar novas fontes de receita para o Metrô, mas também modernizar e diversificar as opções de serviços disponíveis para os usuários.

As estações contempladas na licitação abrangem um trajeto importante da capital, incluindo algumas das estações mais movimentadas e estrategicamente localizadas. Os pontos de comércio nas estações Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Patriarca, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Penha, Carrão, Tatuapé, Belém, Bresser-Mooca, Pedro II, Sé, Anhangabaú, República, Santa Cecília e Marechal Deodoro prometem oferecer uma gama diversificada de produtos e serviços aos passageiros.

Ainda segundo a companhia, em 2022 o Metrô obteve uma receita de R$ 38 milhões com as concessões e locações de espaços comerciais e lojas dentro das estações. A expectativa é que a nova licitação da Linha 3-Vermelha não apenas alcance resultados financeiros similares, mas também imponha obrigações à empresa vencedora, o que inclui a construção de banheiros públicos e áreas de apoio para os trabalhadores das lojas, além da responsabilidade pela manutenção e gestão de bicicletários.

Atualmente 267 estabelecimentos comerciais nas estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata oferecem mais de 20 tipos de serviços aos usuários do sistema de trilhos, incluindo lanchonetes, lojas de cosméticos, acessórios, farmácias, calçados, vestuário e eletrônicos. Essas lojas também desempenham um papel vital na economia, gerando mais de 350 empregos diretos.

Gerente de Negócios Patrimoniais e Inovação do Metrô, Silvia Pereira explica que a estratégia foi adotada para aumentar a receita e melhorar os serviços oferecidos ao público. “Vamos promover uma oferta equilibrada de produtos e serviços para melhor atender os passageiros. O concessionário vai modernizar a infraestrutura geral das lojas e padronizar a comunicação visual.”

Chefe de departamento de Contratos de Receitas Patrimoniais e Contratuais do Metrô, Silvia Ribeiro também destaca a economia gerada pelas concessões. “Além da receita obtida pelo Metrô, tem também a questão da desoneração. Principalmente em áreas remanescentes, que normalmente o Metrô teria que cuidar da vigilância, da limpeza, da manutenção e até o pagamento do IPTU. Com a concessão, a gente consegue fazer a desoneração desses custos, por isso acaba sendo um duplo ganho.”

Vale ressaltar que, além da exploração comercial dos espaços das estações e terminais de ônibus anexos, o Metrô também concede à iniciativa privada a publicidade e oferece a adoção de naming rights, como acontece nas paradas Carrão-Assaí Atacadista, Saúde-Ultrafarma e Penha-Lojas Besni. Além dos valores estabelecidos em contrato para uso dos nomes, os acordos garantiram investimento de R$ 1,25 milhão para melhoria das estações e a desoneração de R$ 1 milhão com a manutenção de mobiliário.

Já em 2020, o Metrô concedeu 13 terminais de ônibus anexos às estações com o objetivo de modernizar os espaços e trazer benefícios aos passageiros. A medida proporcionou uma economia de R$ 22 milhões em gastos de manutenção e conservação dos espaços.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte