Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) altera o itinerário da linha de ônibus Circular Nova Isabel

Medida visa melhorar atendimento do transporte coletivo aos moradores do condomínio Moradas da Rondônia e estudantes da Escola Leonel Brizola. mudanças passam a valer a partir de segunda (28)

ARTHUR FERRARI

Buscando melhorar o atendimento do transporte coletivo municipal aos moradores do condomínio Moradas da Rondônia e estudantes da Escola Leonel Brizola, a Diretoria de Transporte Público de Novo Hamburgo (RS) alterou o itinerário da linha Circular Princesa Isabel.

De acordo com a prefeitura, o novo itinerário passa a valer já na segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

Com a medida, a linha passa a ser mais rápida no atendimento, podendo servir a mais passageiros já que três novos horários serão acrescentados a sua grade, com saída do bairro às 7h e 17h30, e saindo do Centro às 17h.

Passageiros podem esclarecer dúvidas por meio do e-mail “transportes@novohamburgo.rs.gov.br” ou WhatsApp (51) 9-9828-2070;

Confira o novo itinerário da linha:

Saindo do Centro: Avenida 1° de Março – Plataforma 1, Magalhães Calvet, Nicolau Becker, Nações Unidas, Castro Alves, 25 de Julho, 5 de Abril, 1° de Março – Plataforma 3, Flores da Cunha, Pedro Adams Filho, Antônio Roberto Kroeff, Marquês de Olinda, Santa Clara do Sul, Visconde de Cairú, Valmir Bernardes Ferreira, Arlindo Júlio Splinder, Carlos Walter Jung, Marquês de Olinda, Guia Lopes, Boleslau Casemiro Konarzewski, Rua Antônio Roberto Kroeff e Rua José Corrêa Filho.

Saindo do bairro: Rudolfo Reinaldo Terra, Alcina Pacheco Martins, Érico Veríssimo, Boleslau Casemiro Konarzewski, Guia Lopes, Pedro Adams Filho, Flores da Cunha, 1° de Março, Plataforma 2, Plataforma 1.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte