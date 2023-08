Morre João Carlos Cauduro, arquiteto idealizador da identidade visual do Metrô de São Paulo e CPTM, aos 88 anos

Cauduro, também responsável pela criação dos designes dos totens da Av. Paulista e Zoolófico, faleceu na quarta (23)

ARTHUR FERRARI

Morreu nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, aos 88 anos, o arquiteto e designer João Carlos Cauduro, responsável pela criação da identidade visual do Metrô de São Paulo, nos anos 1960, e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), nos anos 1990, ao lado de seu sócio Ludovico Martino, falecido em 2011.

Nascido em 1935, Cauduro se formou na FAU-USP em 1960, também sendo responsável pela idealização da identidade visual do Zoológico e dos totens da Av. Paulista, tendo trabalhado para centenas de empresas públicas e privadas do Brasil.

O arquiteto e designer estudou desenho industrial em Florença, na Itália, e também de aulas na FAU, onde criou a disciplina “Planejamento Visual Urbano”, projetando parte do mobiliário da Cidade Universitária.

Em nota o Metrô de São Paulo e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo lamentaram a morte.

Veja nota do metrô:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte