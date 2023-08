Justiça determina que empresas do transporte coletivo do Rio de janeiro não podem ter subsídio reduzido por ônibus circulando sem ar-condicionado

Consórcios deixaram de receber RS 12 milhões em complementação tarifária entre janeiro e abril de 2023

ARTHUR FERRARI

A cidade do Rio de Janeiro recorreu da sentença que determinou que as empresas operadoras do transporte coletivo municipal não podem ter o repasse do subsídio reduzido em decorrência de ônibus circulando sem o sistema de ar-condicionado ligado e frota abaixo do determinado.

Com a decisão, as empresas receberam os R$ 3,3 milhões que aviam sido descontados do repasse total de R$ 32,5 milhões, relativo aos últimos 15 dias do mês de julho.

Vale lembrar que, como mostrou o Diário do Transporte, a medida responsável pelos cortes no repasse em caso de ar-condicionado desligado foi publicada pelo Prefeito Eduardo Paes ainda em janeiro.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/01/18/empresas-do-transporte-coletivo-do-rio-de-janeiro-que-tiverem-onibus-circulando-com-o-ar-condicionado-desligado-poderao-ter-subsidio-cortado/

Entre janeiro e abril de 2023, os consórcios do transporte coletivo do Rio de Janeiro deixaram de receber R$ 12 milhões em complementação tarifária pelo descumprimento da medida.

O balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Transportes.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/13/empresas-de-onibus-do-rio-de-janeiro-deixaram-de-receber-r-12-milhoes-em-quatro-meses-por-falta-de-ar-condicionado/

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte