Contagem (MG) recebe 20 ônibus zero km da empresa São Gonçalo

Veículos vão operar linhas municipais

ÁDAMO BAZANI/VINICIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Contagem (MG) recebeu 20 ônibus zero km para linhas municipais

Os veículos foram comprados pela empresa São Gonçalo.

São 10 unidade do modelo Comil Svelto com chassi Mercedes-Benz OF-1721L dotados de suspensão a ar e já preparados para operar nas novas estações com embarque em nível.

As outras 10 unidades também são Svelto com chassi Mercedes-Benz OF1519, para linhas alimentadoras.

Os ônibus são de tecnologia Euro 5 e possuem acessibilidade para pessoas com deficiência por meio de elevadores.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Vinicius de Oliveira