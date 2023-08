CBA e Marcopolo se unem para deixar mais leves tetos do ônibus elétrico Attivi e da linha de modelos rodoviários G8

ADAMO BAZANI

A CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) informou nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, que a união com a Marcopolo para produção dos testos do ônibus elétrico Attivi e da linha de modelos rodoviários G8 tem dado resultados positivos nas operações destes veículos.

Segundo a CBA, em nota, a peça de alumínio possui dimensões de até 12 metros de comprimento por 2,4 m de largura. Desde o início da parceria, em 2021, ainda de acordo com a siderúrgica, foram produzidos mais de 1600 tetos para as linhas G8 e Attivi.

Durante o ano de 2022, novos serviços foram agregados, com foco em aumentar a produtividade na linha do cliente e ampliar a qualidade dos ônibus que utilizam a peça.

A CBA ainda diz que a substituição da fibra de vidro por alumínio na fabricação do teto dos ônibus de quatro linhas da marca pode reduzir em até 4.250 KgCO2e as emissões de carbono de cada veículo em sua via útil, que é 10 anos, em média.

A parceria entre as duas fabricantes começou em 2016.

O desenvolvimento do protótipo deste tipo de teto recebeu investimento de R$ 4 milhões na montagem da linha de produção instalada no Centro de Distribuição (CD) da CBA em Caxias do Sul (RS). A operação é automatizada com uso de tecnologia para garantir a qualidade do produto e alta eficiência e tem capacidade de produção para 200 peças/mês.

Também há uma parceria entre CBA e Marcopolo para produção de peças e componentes para deixar mais leves os modelos de aerotrem e da VLT (Veículo Leve sobre Trilhos);

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes