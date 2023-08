Belo Horizonte (MG) inaugura nova faixa exclusiva para ônibus na Rua Álvares Maciel

Corredor tem 670 metros de extensão e funciona das 6h às 19h30

ARTHUR FERRARI

Belo Horizonte (MG) inaugurou nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, uma nova faixa exclusiva para ônibus do transporte coletivo na Rua Álvares Maciel, entre a Praça Hugo Werneck e a Avenida do Contorno, no Bairro Santa Efigênia.

De acordo com a prefeitura, a medida, que vem sendo implementada em várias regiões da cidade, visa melhorar a agilidade e comodidade dos passageiros que utilizam o transporte coletivo na capital mineira. A nova faixa exclusiva possui 670 metros de extensão e funciona das 6h às 19h30, oferecendo uma alternativa mais eficiente para os horários de pico. A rua, composta por três faixas de tráfego, agora possui uma dedicada exclusivamente aos ônibus e outras duas para o trânsito misto.

Além disso, a iniciativa abrange melhorias na infraestrutura da área. O rebaixamento das calçadas próximo às travessias de pedestres aumenta a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, tornando a região mais inclusiva.

A faixa prioritária da Rua Álvares Maciel beneficia três pontos de embarque e desembarque, atendendo um total de 15 linhas de ônibus. Entre elas, estão as linhas 9030, 9034, 9101, 9201, 9202, 9206, 9208, 9250, 9403, 9407, 9412, 9415, 9503, 9801 e 9805.

Ainda segundo a prefeitura, a nova adição se insere no plano mais amplo de priorização do transporte coletivo na Região Hospitalar da cidade. Áreas como as avenidas dos Andradas, Prof. Alfredo Balena, Domingos Vieira e Niquelina já foram contempladas pelo projeto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte