Após análise do Ministério Público, Promotoria de Justiça arquiva inquérito que investigava irregularidades em processo licitatório no transporte coletivo de Blumenau (SC)

MP concluiu que as suspeitas levantadas não foram comprovadas; apuração envolvia administração pública e empresa BluMob

Nesta quarta-feira, 24 de agosto de 2023, a Prefeitura de Blumenau (SC) informou que o Inquérito Civil n. 06.2018.00006061-4, instaurado para apurar possíveis irregularidades no processo licitatório do transporte coletivo do município, foi arquivado pela 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau.

A investigação é referente a pontos irregulares na licitação de concorrência n. 38/2016 e na execução do contrato n. 042/2017, celebrado entre a administração pública e a empresa concessionária BluMob.

O Ministério Público analisou as denúncias e chegou a conclusão de que as suspeitas relacionadas ao direcionamento de licitação, irregularidades na modalidade e tipo de licitação, exigência de frota nova, aditivo para alteração de voltagem, e irregularidades em uma subcontratação de empresa de publicidade, não foram comprovadas.

“Recebemos uma série de solicitações para o esclarecimento dos pontos questionados. Entre eles, se houve a pintura da frota de ônibus, os motivos para a solicitação de veículos novos e as condições de acessibilidade dos mesmos. Tanto o contrato, como nossas formas de atuação e fiscalização foram verificadas, e enquanto administração realizamos todos esses esclarecimentos”, disse o secretário da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), Alexandro Fernandes.

“A notícia do arquivamento da denúncia não nos surpreende, pois sabíamos da lisura de todo o processo, mas nos deixa bastante felizes por termos isso reafirmado pela justiça e podermos seguir trabalhando para cada vez melhor atender nossa população”, ressaltou o prefeito da cidade, Mário Hildebrandt.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte