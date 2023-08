Volare amplia exportações em mais de 57% no primeiro semestre

Para o segundo semestre, a Volare diz que já tem negócios em andamento para outros países, como o Catar e Angola, mercados onde já atua

A Volare, empresa da Marcopolo S.A. especializada em ônibus de menor porte, informou nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, que registrou crescimento de 57,6% nas exportações no primeiro semestre de 2023 ante os seis primeiros meses de 2022.

Segundo a companhia, foram enviados 93 veículos para o exterior contra 59 unidades no mesmo período do ano passado.

“Esse desempenho é resultado do trabalho que estamos fazendo há alguns anos para consolidar a marca em alguns dos principais mercados internacionais. Apesar de todos os desafios que persistem nos países da América do Sul e África, mesmo depois da pandemia, intensificamos nossa atuação visando conquistar novos clientes e novos mercados. Hoje estamos presentes em mais de 30 países da América Latina, Oriente Médio e África contando com mais de 20 pontos de atendimento”, disse, em nota, o gerente comercial de mercado externo da Marcopolo, Vinicius Tregansin.

A empresa ainda detalhou que os principais modelos exportados são das linhas Fly, Attack e 4×4, este último para o segmento de mineração.

O Chile segue sendo o principal mercado de exportação e concentrou a grande maioria dos veículos, seguido pelo Uruguai, Costa Rica e Paraguai.

“Nos últimos quatro anos, foram mais de 500 veículos exportados para o Chile, o que demonstra a forte presença da marca no mercado, considerado referência pela competitividade e padrão de qualidade” , completou Tregansin na nota.

No ano passado, foram exportadas 10 unidades para Doha, onde a marca está presente desde 2018.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes