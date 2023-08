VÍDEO: Rato em ônibus lotado do Rio de Janeiro deixa passageiros em pânico nesta quarta (23)

Caso aconteceu em veículo da linha 803 (Senador Camará x Taquara)

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Passageiros de um ônibus da linha 803 (Senador Camará x Taquara), operada pela empresa Transportes Barra, relataram que por volta de 8h30 desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, um rato também embarcou no meio de transporte e causou pânico em alguns dos usuários que estavam no veículo.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram uma gritaria e os passageiros pedindo para o motorista parar o ônibus.

Não é possível ver claramente o animal.

O caso aconteceu na região do Taquara, na zona Oeste da cidade.

Após alguns minutos de gritaria, o motorista parou, abriu a porta traseira e o animal teria sido chutado para fora.

O Diário do Transporte procurou o RioOnibus, sindicato que representa as viações de linhas municipais, que informou que os coletivos passam por revisão, mas que os próprios passageiros não colaboram com a limpeza.

Todos os ônibus em operação na cidade passam pelo processo de revisão antes de sair e ao chegar nas garagens. Lixos, sujeiras e restos de alimentados encontrados nos veículos, são resultado do comportamento dos próprios usuários. Resíduos deixados nos veículos, favorecem a proliferação de insetos e episódios como este, apesar da dedetização periódica dos coletivos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes