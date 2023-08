Prefeitura de Itapetininga (SP) inicia cadastro de pessoas com deficiência para o cartão eletrônico do transporte

Cadastramento é gratuito; beneficiários devem apresentar laudo médico ou cartão da antiga concessionária

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Itapetininga (SP) iniciou o cadastro gratuito de pessoas com deficiência (PCD) para emissão do cartão eletrônico do transporte coletivo. O cadastramento teve início nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023.

Para solicitar o cartão é preciso apresentar documento com foto e laudo médico para atestar sua condição ou a carteirinha emitida pela antiga concessionária. A administração municipal lembra que pessoas com deficiência não pagam tarifa nos ônibus municipais.

A solicitação do cartão pode ser feita em três pontos da cidade: Atende Fácil do Paço Municipal, Atende Fácil da Rio Branco e no guichê do Mercado Municipal.

Todos os ônibus da cidade possuem equipamento para reconhecimento facial e para leitura do cartão. A catraca é liberada após a aproximação do rosto e de uma comparação visual entre as imagens capturadas e a foto do cadastro.

Passageiros com mais de 65 anos e estudantes já foram para realização do cadastro.

De acordo com a prefeitura, usuários que não fazem parte de grupos específicos, como idosos e PCD poderão solicitar o Cartão Popular, que vai permitir realizar integração entre ônibus, pagando apenas uma passagem. A administração municipal não divulgou quando o Cartão Popular estará disponível.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte