Novos corredores de ônibus de Aracaju (SE) agilizaram os deslocamentos pela capital sergipana, diz prefeitura

Investimento total para implantação das vias exclusivas chegou a R$ 46 milhões

ARTHUR FERRARI

Desde o dia 11 de agosto, os passageiros do transporte coletivo de Aracaju (SE) têm à disposição os quatro novos corredores de ônibus inaugurados na cidade.

Com investimento total de R$ 46 milhões por parte da prefeitura, as novas faixas exclusivas são responsáveis por uma melhora significativa na mobilidade urbana da capital sergipana.

Segundo a prefeitura, denominados Hermes Fontes, Beira Mar, Centro/Jardins e Augusto Franco, os corredores foram projetados para agilizar o deslocamento dos usuários do sistema, e vêm atendendo as expectativas.

Vale lembrar que, em determinados horários do dia, as faixas exclusivas são reservadas apenas para os ônibus, garantindo uma viagem mais rápida e fluida para os passageiros.

Larissa Oliveira Santos, estudante universitária, compartilha sua experiência ao passar pelo corredor Hermes Fontes. “Achei que, com isso, agora não demora mais tanto no engarrafamento da cidade. Vou para a faculdade de ônibus e percebi que o meu tempo de deslocamento diminuiu bastante.” A faixa exclusiva também se mostrou vantajosa para os trabalhadores. Lícia Fernanda Santos, que utiliza o corredor Beira Mar, observa que “Meu tempo de viagem diminuiu muito, porque antes os carros ocupavam essa faixa que hoje é exclusiva para os ônibus, e então as viagens demoravam bem mais.”

Paulo Eduardo Santana Ventura, que precisa ir diariamente ao Centro, também reconhece as melhorias. “A mobilidade ficou bem melhor. Quando eu tinha que ir para a escola, eu precisava sair bem cedo, cerca de 5h30. Com os corredores, facilitou bastante, eu tenho agora 30 minutos a mais para sair de casa com tranquilidade.”

A economia de tempo é um benefício que muitos usuários enfatizam. Maxwel Oliveira dos Santos compartilha sua satisfação. “Para mim, enquanto usuário de transporte público, melhorou muito. Eu sempre passo pelo corredor da Hermes Fontes, quando vou para o trabalho ou para a escola. Passei a economizar 30 minutos do meu tempo, por causa dos corredores. Dá até para sair mais tarde de casa agora.”

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) realizou uma campanha educativa para orientar a população sobre as novas regras de trânsito nos corredores.

Os corredores Hermes Fontes, Augusto Franco, Beira Mar e Centro/Jardins possuem diferentes horários de funcionamento e locais de restrição. A medida procura otimizar a circulação de ônibus e garantir uma maior eficiência do transporte público.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte