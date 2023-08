Linhas do Corredor ABD foram afetadas na manhã desta quarta (23), após falha em veículo elétrico na saída do Terminal Santo André

Serviço foi impactado das 5h15 às 5h35

ARTHUR FERRARI

A operação dos trólebus no Corredor ABD foi prejudicada na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, após um veículo elétrico que saía do Terminal Santo André, no Grande ABC, apresentar uma falha, afetando o serviço das 5h15 às 5h35.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento do sistema, a alavanca do veículo, que seguia para São Mateus, escapou, o que acabou atrasando as linhas 285, 284, 286 e 287.

No momento a operação acontece normalmente.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte