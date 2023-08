Justiça extingue ação da Coopetasp, que questionava a Prefeitura de São Paulo sobre obrigatoriedade de cadastro de taxistas no aplicativo SPTáxi

Entendimento é que situação faz parte do processo de adesão aos avanços tecnológicos e facilita a fiscalização do serviço pelo Poder Público

ARTHUR FERRARI

Em uma decisão proferida pela turma do Órgão Especial do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o Poder Judiciário se posicionou a favor da continuidade da obrigatoriedade de cadastro por parte de taxistas no aplicativo SPTáxi, da cidade de São Paulo.

A decisão foi por extinguir a ação da Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários de Pontos de Táxis de São Paulo), que questionava a Prefeitura de São Paulo sobre tal obrigatoriedade. O argumento era que, por se tratarem de profissionais autônomos, como entende a Lei Municipal nº 7.329, de 11 de julho de 1969, os taxistas não precisariam realizar o cadastro.

O processo judicial ainda questionava a legalidade do Decreto Municipal nº 62.217, de 08 de março de 2023, emitido pelo Prefeito do Município, Ricardo Nunes, que determinava a adoção obrigatória do aplicativo como parte do processo de fiscalização e regulação do transporte público.

A turma destaca que a adoção obrigatória de um aplicativo, nesse caso, não configura abuso de poder, pois se trata de um mecanismo tecnológico comum nessa categoria de serviço. Ainda segundo a decisão, “(…) conforme exposto pelo Município (fls. 123/130), a adesão aos avanços tecnológicos já utilizados pela iniciativa privada são importantes para facilitar a fiscalização pelo Poder Público, realçar a transparência na prestação do serviço, tornar mais célere a emissão de documentos autorizativos, entre outros benefícios o que se mostra plenamente legal e regular”.

Com isso, a obrigatoriedade do uso do aplicativo SPTáxi em São Paulo permanece válida.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte