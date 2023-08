Estação Corinthians-Itaquera da CPTM recebe ação de cuidado com a saúde mental nesta quinta-feira (24)

Ação acontece das 13h às 17h na estação localizada na Linha 11-Coral

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, a Estação Corinthians-Itaquera da CPTM, na Linha 11-Coral, receberá uma equipe de profissionais de psicologia das 13h às 17h, para orientar os passageiros sobre formas de prevenir e promover a saúde mental.

A ação acontece em parceria com a Universidade de Santo Amaro (Unisa) e terá duas psicólogas – professoras do curso de psicologia, informando como atividades físicas, dieta balanceada com consumo adequado de água, qualidade do sono e outros cuidados podem ajudar para uma mente saudável.

“Conhecer, reconhecer e saber denominar as próprias emoções fazem parte do processo de cuidado com a própria saúde mental”, comentou Renata Capeli, Coordenadora do curso de Psicologia da Unisa.

Durante a iniciativa também será divulgado o Serviço-Escola do curso de Psicologia, que oferece atendimento gratuito por estudantes, supervisionados por professores e supervisores.

Serviço

Ação de Saúde Mental

Locais: Estação Corinthians-Itaquera, Linha 11-Coral

Datas: 24/08, quinta-feira

Horário: das 13h às 17h

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte