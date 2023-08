Empresas do transporte coletivo de Belo Horizonte (MG) deixam de cumprir determinações previstas em lei e recebem remuneração complementar abaixo do esperado

Repasse feito aos consórcios pela prefeitura foi de 92,94% do valor total

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou na terça-feira, 22 de agosto de 2023, o balanço com os resultados do 3º decêndio, de 1º a 10 de agosto, da remuneração complementar do transporte coletivo da capital.

Segundo a administração municipal, por não cumprir todos os itens de qualidade determinados na legislação como pontualidade, qualidade dos veículos e outros pontos, as concessionárias do sistema receberam um valor menor do que o esperado. O repasse feito aos consórcios foi de R$13.980.693,32, ou seja, 92,94% do total de R$15.042.400,60 previstos.

De acordo com o balanço, no sistema convencional de ônibus a produção quilométrica foi de 4.006.374,07 km, mas o programado era de 4.279.488,07 km, com apenas 93,6% das viagens sendo realizadas conforme especifica a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob).

No transporte suplementar, a produção quilométrica estimada era de 377.636,00 km, mas foram realizados 329.719,23 km, ou seja, 87,3% das viagens programadas, o que garantiu o não pagamento da totalidade dos R$ 606.105,78 programados para a remuneração. Foram repassados R$ 504.438,02 ao sistema, o equivalente a 83,23% do total.

Vale ressaltar que o cálculo da remuneração complementar é efetivado a cada 10 dias, após análise de todas as viagens realizadas, da quilometragem produzida durante o período, e com base nos registros da fiscalização. O pagamento é feito até o quinto dia útil posterior à apuração.

Como mostrou o Diário do Transporte, a lei municipal que definiu a remuneração complementar baseada na produção por quilômetro rodado e fixou a tarifa em R$ 4,50, pretende garantir a melhor prestação do serviço, com uso do ar-condicionado, limpeza e conservação dos veículos, além do cumprimento dos horários determinados para as viagens.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/06/prefeitura-de-belo-horizonte-mg-detalha-lei-da-remuneracao-do-transporte-publico-da-cidade/

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte