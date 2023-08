CPTM divulga vídeo do atual estágio das obras do aeromóvel do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Sistema vai integrar estação da linha 13-Jade ao terminal aeroportuário

ARTHUR FERRARI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) divulgou nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2023, um vídeo do atual estágio das obras do aeromóvel que interligará a Estação Aeroporto/Guarulhos da linha 13-Jade ao Aeroporto internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Como mostrou o Diário do Transporte, o projeto do aeromóvel, que foi apresentado no dia 31 de março de 2023, é construído pelo Consórcio AeroGRU.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/31/ouca-novo-sistema-de-transporte-aeromovel-people-mover-e-apresentado-nesta-sexta-feira-31/

Os veículos que atenderão os passageiros serão fabricados em Caxias do Sul (RS), pela Marcopolo. Serão três trens com dois vagões cada, que terão capacidade para transportar 200 pessoas por veículos.

A previsão é que, quando pronto, dois mil passageiros sejam transportados por hora no trajeto, que levará cerca de seis minutos.

O aeromóvel deve funcionar 24 horas por dia e de forma gratuita.

Veja o vídeo das obras:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte