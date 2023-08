Comunidade da João Balter tem retomada de linha de ônibus que liga bairro ao centro de Petrópolis (RJ)

Coletivos realizarão 11 viagens por dia no itinerário

VINICIUS DE OLIVEIRA

Há dois anos sem serviço do transporte público, a comunidade da João Balter, localizada no Bataillard teve na última segunda-feira, 21 de agosto de 2023, a retomada da linha de ônibus.

O itinerário irá ligar o bairro ao centro de Petrópolis (RJ), contando com 11 horários por dia.

A volta da linha ocorreu com investimentos no programa Nosso Bairro, que realizou a manutenção da rua, a pavimentação de alguns trechos e limpeza completa da via.

De acordo com o vereador Léo França, mais de 300 lâmpadas de led foram instaladas no Bataillard.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte