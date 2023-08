VÍDEO: Trem da SuperVia descarrila no Rio de Janeiro nesta terça (22)

Incidente aconteceu na chegada a Central do Brasil; composição vinha do ramal Belford Roxo

ARTHUR FERRARI

Um trem da SuperVia, concessionária responsável pelo sistema de trilhos urbanos do Rio de Janeiro, descarrilou na manhã desta terça-feira, 22 de agosto de 2023, quando chegava à estação Central do Brasil.

A composição, que vinha do ramal Belford Roxo, supostamente teria descarrilado após passar por um Aparelho de Mudança de Via.

Não há informações sobre feridos.

O Diário do Transporte procurou a SuperVia, que disse por meio de nota que o incidente aconteceu por volta de 9h30 e não afetou a operação do serviço no restante do sistema.

Por meio das redes sociais, a Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) disse que vai investigar as causas do descarrilamento. De acordo com a reguladora, além das causas, a adequação do atendimento após o descarrilamento também será analisada.

Veja um vídeo:

Veja a nota da SuperVia na íntegra:

Por volta das 9h30 de hoje (22/08), houve uma ocorrência técnica com um trem do ramal Belford Roxo nas proximidades da Central do Brasil. Não houve impacto na circulação dos trens dos demais ramais. Agentes da SuperVia orientaram rapidamente os passageiros no desembarque, que ocorreu tranquilamente. A equipe de manutenção da concessionária agiu com rapidez para os reparos necessários e investigar o ocorrido. Todos os clientes foram avisados pelos canais de áudio e comunicação da concessionária.

Veja o texto da publicação da Agetransp:

A Agetransp apura as circunstâncias do descarrilamento de um trem nas proximidades da estação Central do Brasil, na manhã desta terça (22). Houve desembarque de passageiros na via. Além das causas da ocorrência, será analisada a adequação do atendimento prestado aos usuários.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte