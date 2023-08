Programa Cidadania Jovem – Informar para Formar promove passeio com curitibinhas nesta segunda (21), no aniversário de 60 anos da Urbs

Iniciativa busca conscientizar estudantes sobre temas como cidadania, educação, sustentabilidade e respeito ao bem público

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 21 de agosto de 2023, o projeto Cidadania Jovem – Informar para Formar, promovido pela Urbanização de Curitiba (Urbs) e a Secretaria Municipal da Educação, realizou um passeio gratuito da Linha Turismo com 28 curitibinhas da Escola Municipal Margarida Orso Dalagassa.

A excursão aconteceu na data em que a Urbs celebrou 60 anos.

“É uma oportunidade para nossas crianças aprenderem mais sobre nossa cidade”, comentou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Iniciado em 2014, o programa Cidadania Jovem – Informar para Formar tem o intuito de despertar a consciência sobre cidadania, educação, sustentabilidade e respeito ao bem público, em especial no transporte coletivo.

De acordo com a Urbs, o passeio com estudantes da rede municipal acontece a cada 15 dias, quando os jovens vão até a sede da Urbs, no Jardim Botânico, assistem uma palestra e fazem uma visita ao Centro de Controle Operacional (CCO).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte