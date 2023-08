Pedágio da Ponte Rio-Niterói terá aumento após ANTT autorizar celebração do primeiro Termo Aditivo ao contrato de concessão

Novo valor passa para R$ 6,20 após celebração de termo aditivo ao edital de concessão

ALEXANDRE PELEGI

A Ponte Rio-Niterói, principal ligação entre as cidades do Rio de Janeiro, Niterói e o interior do Estado, terá aumento de pedágio conforme autorizado pela ANTT (Associação Nacional de Transportes Terrestres) em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira, 22 de agosto de 2023.

Conforme a Deliberação nº 265 o reajuste é consequência de efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 1º de junho de 2023.

Com a decisão, a Tarifa de Pedágio passa dos atuais R$ 6,00 para R$ 6,20.

De acordo com a decisão publicada nesta terça (22), a medida dependia, para entrar em vigor, da celebração do primeiro Termo Aditivo ao contrato de concessão do Edital nº 001/2015.

O Termo Aditivo foi aprovado por meio da Deliberação nº 264, de 21 de agosto de 2023, e publicado também hoje no Diário Oficial da União.

Desde 1° de junho de 2015 o trecho Acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Niterói) – Entr. RJ-071 (Linha Vermelha) é administrado pela Ecoponte, empresa do Grupo EcoRodovias.

A concessionária é responsável pela exploração e manutenção do sistema rodoviário de 13,2 km de extensão e 10 quilômetros de acessos, e pela prestação de serviço aos mais de 150 mil veículos que trafegam diariamente pela Ponte.

Em junho desta ano a ponte Rio-Niterói começou a cobrar o pedágio pelo sistema “free flow”, ou Fluxo Livre, que elimina a necessidade de cabines físicas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes