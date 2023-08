Obras do viaduto de Poá (SP) chegam a etapa final de concretagem de lajes

Próximos serviços previstos são implantação dos guard rails, finalização dos acessos e implantação da camada asfáltica

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Poá (SP) informou nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023, que as obras do viaduto da cidade estão na etapa final da concretagem de lajes. As próximas fases de execução dos trabalhos incluem implantação dos guard rails, finalização dos acessos as viaduto e implantação da camada asfáltica em toda a extensão.

De acordo com a prefeita da cidade, Marcia Bin, o objetivo da obra é tornar o trânsito mais ágil, facilitar a circulação dos transportes coletivo e individual, além de eliminar os congestionamentos durante os horários de pico.

O secretário de Obras, Francinaldo Alves, que a etapa de concretagem foi realizada com sucesso e que as etapas seguintes vão seguir o mesmo ritmo, para que o viaduto seja entregue o quanto antes.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte